إعتقال مطلوبين بالسرقة والسطو بينهم امرأة تتاجر بالبشر في بغداد

المستقلة /… أعلنت القوات الأمنية اعتقال ستة متهمين بجرائم مختلف في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وذكرت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت  أن “قوة من مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تمكنت من القبض على متهمة وفق أحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.

وأضافت ، أن “مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام، ألقى القبض على متهم بالسرقة وفق المادة 446 ق.ع، لقيامه بسرقة مبلغ مليوني دينار من أحد المواطنين”.

وأشارت إلى أن “مفارز مكتب بغداد الجديدة، ألقى القبض على متهمة وفق المادة 444 ق.ع، لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المواطنين”. (النهاية)

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