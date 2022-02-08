إعادة افتتاح قاعة المسرح في جامعة الموصل رسمياً بعد الدمار الذي احدثه داعش

إعادة افتتاح قاعة المسرح في جامعة الموصل رسمياً بعد الدمار الذي احدثه داعش

المستقلة/- افتتح يوم أمس رسمياً قاعة المسرح في جامعة الموصل والتي أعيد تأهيلها حديثاً من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التنمية الألماني ومحافظة نينوى.

تعرضت قاعة المسرح، والتي تعتبر من أكبر القاعات في نينوى، لأضرار جسيمة خلال سيطرة داعش واثناء تحرير الموصل. حيث تمت إعادة تأهيلها من قبل مشروع اعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية والمقدمة من خلال بنك التنمية الألماني.

و أعيد بناؤها على مساحة تزيد عن 3.250 متراً مربعاً من الحرم الجامعي، بجوار المركز الطلابي والمكتبة المركزية للجامعة، وهي أكبر قاعة مسرح في نينوى. حيث يتسع المسرح لما يقارب 1000 شخص.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق السيدة زينة علي أحمد “منذ بدء عمليات مشروع اعادة الاستقرار في المناطق المحررة في الموصل في أوائل عام 2017، أعطينا الأولوية لإعادة تأهيل جامعة الموصل، نظراً لأهميتها كمركز للتعلم. واليوم، يسعدني جداً أن أرى مدى تقدمنا. أتمنى أن تصبح قاعة المسرح مركزاً ليس للتعلم فقط، ولكن للاحتفال بالسلام والفن والموسيقى والثقافة”

واضافت ” نحن هنا اليوم بسبب التمويل السخي الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال بنك التنمية الألماني. وكواحد من أقدم شركاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قدمت المانيا مساهمات سخية لإعادة احياء الموصل وتحقيق الاستقرار في العراق”.

وتشمل الميزات الرئيسية لقاعة المسرح أحدث المعدات الفنية للإسقاط الرقمي ونظام الصوت المحيطي وألواح الجدران المثقبة لتحسين ذبذبات الصوت وكذلك المقاعد المرقمة.

من جانبه قال القائم بالأعمال في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بغداد بيتر فيلتن “تعتبر الفنون والموسيقى والخطاب العلمي من العناصر الأساسية لتعزيز التفاهم المتبادل والسلام داخل المجتمع.”

واضاف “الفن والموسيقى والتواصل لا تقل أهمية عن سلامة المجتمع مثل الأمان المادي والاقتصادي. حيث قامت المانيا بتمويل بناء هذه القاعة المسرحية لأننا نأمل أن تجمع الشباب العراقي من مختلف الاعراق والثقافات من خلال وسائل التعبير الفني عن الذات والأداء الثقافي المشترك، وبالتالي المساهمة في إحياء روح الموصل. “كمدينة استمدت ازدهارها الدائم من التفاعل المثمر بين المكونات الثقافية والدينية والعرقية المتنوعة لسكانها”

اما المدير الإقليمي لمكتب بنك التنمية الألماني في العراق الدكتورة آنا كريستين جانكي فقالت “إنه لمن دواعي سروري أن اشهد إحياء هذا الصرح الذي أصبح ممكناً بفضل المساهمة السخية من الحكومة الألمانية المقدمة من خلال بنك التنمية الألماني. نحن نتطلع إلى رؤية قاعة المسرح الكبير كصرح للتبادل والتفاعل يثري الحياة الثقافية والتنوع الثقافي لهذا المركز المهم للتعلم.”

وتعد جامعة الموصل ثاني أكبر مؤسسة للتعليم العالي في العراق، بعد جامعة بغداد، حيث تضم 24 كلية، و40.000 طالباً وطالبة و11.000عضواً تدريسياً. تعرضت العديد من مباني الجامعة لأضرار جسيمة حيث دُمرت من قبل داعش، وتم حرق موارد المكتبة والمعدات التقنية وسرقتها أو إتلافها. أعاد مشروع اعادة الاستقرار في المناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل الصرح التابع لكليات الزراعة وعلوم الحسابات والتربية والفنون الجميلة والرياضيات والطب والهندسة والعلوم، مما سمح لعشرات الآلاف من الطلاب باستئناف دراساتهم. حيث يتجاوز معدل تسجيل الطلاب للالتحاق بالجامعة الآن أكثر من فترة ما قبل احتلال داعش بنسبة 40 في المائة.

تضمن حفل الافتتاح عرضاً موسيقياً ثم تَلاهُ عرضاً مسرحياً قصيراً لطلاب الجامعة حول الحياة فيما بعد داعش.