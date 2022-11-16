إطلاق هاتف vivo Y02s الجديد

المستقلة/- أطلقت شركة فيفو، أحدث هواتفها الذكية Y02s، الذي يتميز بعمر بطارية فائق القدرة، وتصميم متطور يدوم طويلاً، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio P35 مصممة من ثماني نواة octa-core، لتحقيق أقصى سرعة وقوة من شأنها أن تشكل عامل مساعد للمستخدمين.

ويوفر هاتف Y02s، الذي يتميز بشاشة (Halo FullView) بحجم 6.51 إنش، للمستخدمين شاشة عرض ملائمة للعيون والبصر، تعمل على تصفية الكثير من الضوء الأزرق الضار، أثناء الاستخدامات اليومية من الألعاب إلى التصوير الفوتوغرافي وغير ذلك الكثير.

وفي حين تتميز معظم طرز الهواتف الذكية من فيفو، بسهولة الإمساك والتحكم، تم تصميم Y02s حصرياً بمنحنى مناسب تماماً لراحة اليد، وذلك بفضل انحناءات 2.5D والإطار قائم الزاوية.

بطارية ذات أداء فائق

تشتهر هواتف فيفو بأداء البطارية التي تدوم طويلاً، وقد قامت الشركة بتصميم Y02s لتزيد من عمر البطارية الفائقة بقدرة 5000 mAh، التي يمكن أن تعمل ليوم كامل تقريباً من الاستخدام المكثف. إذ توفر عملية شحن كاملة واحدة للمستخدمين 18 ساعة من مشاهدة الفيديو عالية الدقة عبر الإنترنت، وسبع ساعات من اللعب المكثف، و22 ساعة من تشغيل الموسيقى.

متين ومحسن

ويتميز هاتف Y02sبمتانته الخارجية والداخلية. إذ يأتي الغطاء المحكم الشبيه بالزجاج للهاتف الذكي بالقوة الكافية لتحمل الرطوبة والتلف مع الاحتفاظ بشكل وملمس متطور.

واستكمالاً لقدرته الخارجية على التحمل، تم اختبار vivo Y02s ، مثل أي طراز آخر من فيفو، بدقة وبشكلٍ صارم لتوفير أعلى مستوى من الأداء، من خلال معالج مصمم من ثماني نواة octa-core ، لتحقيق السرعة والقوة وسعة التخزين العالية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، والتي تُعتبر من أبرز المميزات للمستخدمين، الذين يرغبون في تحميل تطبيقاتهم المفضلة وتشغيلها من دون الحاجة إلى القلق من التأخير المستمر.

التصوير الفوتوغرافي الرائع بتقنيات ممتازة

إلى هواة التصوير الفوتوغرافي ومحبي السفر والتقاط أفضل الصور، فإن الكاميرا الرئيسية بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في vivo Y02s، والتي تم تطويرها باستخدام خوارزمية الذكاء الإصطناعي من فيفو، تعمل على تحسين الصورة من خلال التقاط حاد لدرجة لون بشرة المستخدم وشكل الوجه وملامحه. بالإضافة إلى ذلك، تأتي خوارزمية “البوكيه” من فيفو، مع مجموعة واسعة من التأثيرات أو الفلاتر التي تساعد المستخدمين على التعبير عن أنفسهم بأسلوب فني.

مستوى آخر في مجال الألعاب

يتيح هاتف vivo Y02s، الكثير من المزايا للاعبين المتميزين. إذ يقلل Multi-Turbo 5.5 الخاص بالهاتف من التخزين المؤقت والتأخير المزعج في تطبيقات الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الهاتف خوارزمية الذكاء الاصطناعي لتحسين المعالج والذاكرة والنظام للحصول على أداء قوي. وبفضل وضعية Ultra-Game المدمجة في النموذج، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة ألعاب محسّنة وكاملة.

ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في نقل معلومات جهاز فيفو الحالي إلى Y02s، القيام بذلك بسهولة وسرعة بفضل Easy Share، أداة نقل الملفات التي يمكنها استنساخ بيانات الهاتف الذكي بالكامل بنقرة واحدة فقط، من دون استخدام بيانات الجوال. ويمكن العثور على التطبيق في متجر “جوجل بلاي”، وبمجرد تنزيله، يمكن للمستخدمين تجربة الانتقال السلس لجميع الملفات والمستندات الشخصية من أجهزتهم القديمة إلى Y02s الجديدة.

يتوفر هاتف Y02s، باثنين من الإختيارات في الألوان، الأزرق النابض بالحياة والأسود فلوريت، والتي تتميز بكلاسيكية وتناسب كل المراحل الحياتية، لتحقيق الشكل الأنيق والمفعم بالحيوية لهاتفك الذكي.

سيتوفر الهاتف الجديد في متاجر العراق، بسعر 103 دولار أمريكي.