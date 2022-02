إطلاق منصة ترمب للتواصل الاجتماعي

المستقلة/ – بدأ تشغيل شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة الخاصة بدونالد ترمب “تروث سوشال” (Truth Social) تدريجيًّا على أن تكون جاهزة للتشغيل الكامل بحلول الشهر المقبل.

وسيعيد هذا المشروع حضور ترمب على وسائل التواصل، بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، في أعقاب الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 واتهام ترمب بنشر رسائل تحرض على العنف.

وقال ديفن نونيز رئيس (مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا) الشركة الأم للشبكة الجديدة، لقناة (فوكس نيوز) الأحد، “سنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر آبل هذا الأسبوع”.

وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لترؤس مجموعة ترمب “أعتقد أنه بحلول نهاية مارس/ آذار سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة”.

وأصبح التطبيق متوفرًا بنسخته التجريبية في متجر (آبل ستور) ومُستخدمًا من جانب أنصار ترمب أمس الأحد، ثم أصبح بالإمكان تقديم طلب للحصول عليه بشكل مسبق اليوم الاثنين، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة.

