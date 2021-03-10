إطلاق مقطوعة “البطل الضاحك” تخليداً لذكرى “سيامند رحمان”

المستقلة/-منصور جهاني/.. رفع النقاب عن القطعة الموسيقية “البطل الضاحك” من تأليف المغني الصوفي “بيام عزيزي”، في الذكرى الأولى لوفاة البطل العالمي للمعاقين “سيامند رحمان”.

المقطوعة جاءت بتكليف من اللجنة البارالمبية الوطنية في “مايه شور”، من ألحان وغناء “بيام عزيزي”، وتوزيع “سيامند كردستاني” وقصيدة “نازنين ثاني”، بمناسبة ذكرى “سيامند رحمان”، صاحب الرقم القياسي الأسطوري في تاريخ رفع الأثقال للمعاقين.

وتم تسجيل المقطوعة بأجواء ملحمية ووطنية وصوفية، وتكريسها للبطل البارالمبي الشهير عالميًا.

اشتهر سيامند بوجهه المبتسم وسمات حسنة تظهر دائمًا في سلوكه، سمات المثل البطولية مثل التواضع والوطنية والمزاج الجيد، إلخ.

وحصل على العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية والألعاب البارالمبية هي: الذهبية العالمية للشباب في الولايات المتحدة 2008، الذهبية العالمية للشباب الماليزي 2010، الذهبية العالمية للشباب الماليزي 2010، الذهب الدولي للشباب الليبي 2010، الذهب العالمي للإمارات العربية المتحدة 2011، الذهب الدولي للكبار في الأردن 2011، الألعاب البارالمبية 2012 الذهب ، الإمارات العربية المتحدة الذهب العالمي للكبار 2014، كوريا كوريا الذهب شبه الآسيوي 2014، آسيا 2015 الذهب كازاخستان، كازاخستان المفتوحة 2015 الذهب، الإمارات العربية المتحدة كأس العالم الذهبية 2016، ريو 2016 الذهب البارالمبي، المكسيك الذهب العالمي 2017، اليابان 2018 الذهب الإقليمي، شبه آسيوي ذهبي 2018 وذهبية عالم كازاخستان 2019.

وشارك هذا البطل الايراني في 3 ألعاب شبه آسيوية و 2 ألعاب بارالمبية، مما أدى إلى فوزه بميداليات ذهبية في جميع هذه الألعاب.

وسجل سيامند رقماً قياسياً قدره 310 كيلوغرامات في أولمبياد ريو 2016 للمعاقين في البرازيل (بفارق 70 كيلوغرام عن الوصيف) وتمكن من صنع اسم دائم، وهو ما من غير المرجح أن يتحقق في التاريخ.

ووافت سيامند رحمان، أقوى لاعب بارالمبي في العالم، المنية في 1 آذار مارس 2020 بسبب نوبة قلبية.