إطلاق مشروع تدريب 300 شاب للتمكين الاقتصادي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..أعلنت محافظة ميسان عن اطلاقها مشروع تدريب الشباب “التمكين الاقتصادي”

وقالت المحافظة في بيان تلقته (المستقلة) ” ان الحكومة المحلية اطلقت مشروع التمكين الاقتصادي لتدريب 300شاب من خلال تطوير المهارات الفنية وإدارة الأعمال”.

واشارت إلى أن الشباب هم من كلا الجنسين ، مبيناً ان المشروع ياتي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ميسان.

واوضحت المحافظة في بيانها أن المشروع يهدف لتدريب الشباب لتمكينهم في مهن الحاسوب، والخياطة النسائية، وصناعة الأغذية للنساء، والكوافير النسائي، والتصوير،و التأسيسات الكهربائية، والحدادة واللحام، لحام الأنابيب، والديكور، التبريد والتكييف، والحلاقة الرجالية، وإصلاح الموبايل.واكدت إلى أن الدورة تستمر لمدة 30 يوما

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