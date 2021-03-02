إطلاق فيلم “كسر الصمت” – فيديو

المستقلة/- اطلق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) فيلما قصيرا من إنتاجه بعنوان “كسر الصمت”، تشجيعاً لجهود تجريم العنف الأسري في العراق، وإضفاء الطابع الرسمي على نظام دعمٍ فعّال للناجيات ومحاسبة الجناة على الجرائم المرتكبة داخل المنزل.

وقالت ممثلة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، دانيال بيل، “إن القانون العراقي يجب أن يحمي الأكثر ضعفاً من العنف الإجرامي، وخاصة داخل المنزل، كما هو منصوصٌ عليه في الدستور العراقي وفي الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وغياب قانون يجرّم بشكل صريح العنف القائم على النوع الاجتماعي ما زال يسهم في تحويل حوادث العنف الوحشي ضد المرأة، بشكل أساسي، من أعمال إجرامية إلى مجرد نزاعات عائلية.”