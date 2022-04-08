إطلاق فيديو كليب “يار” من غناء وعزف فرنود الهامي

المستقلة/-منصور جهاني/.. طُرح مؤخراً في الأسواق فيديو كليب “يار” من تأليف “فرنود الهامي”، وغناء “سبهر ذوالنوريان” ومن تلحين “امير حسين منشادي”، ومن اخراج “محسن رشيدي” وانتاج بيت الطنبور “اياز” وبإدارة “فريد الهامي” الملحن وعازف الطنبور الذي اعتدم مقامات الطنبور في تلحين الاغنية.

يشار الى ان لحن “يار” ليس من النغمات الأصلية للطنبور، وهو في الواقع ملف تعريف ارتباط مبتكر هو مزيج من الألحان الأصلية للطنبور ويسمى نغمة “العشاق”.

كما ان هذه الاغنية المطروحة في إطار مقطوعة “يار” مأخوذة من موقع ” خاموشه جيان” وفي نهايتها مقامان من الطنبور، لكن المقام الأصلي لم يعزف من مقامات الطنبور.

نشأ “فرنود الهامي” في عائلة فنية في صحنة بمحافظة كرمانشاه الايرانية، جده الاستاذ سيد “اياز قزوينه” كان من كبار معلمي الطنبور في المحافظة ووالده من مخرجي مسرح منطقة “صحنة”.

تشرّب الهامي العزف على الطنبور منذ مرحلة المراهقة وبحضور كبار أساتذة منطقة “صحنه” المشهورين، في سن 18 و 22، فاز بالمركز الأول في القسم العزف الانفرادي في المهرجانات الموسيقية واختبار “باربد” للموسيقى.

الجدير بالذكر ان هذا العازف على الطنبور كان يؤدي ويسجّل الأعمال بحضور شقيقه “فريد الهامي” في فرقة “فردوسي” منذ عام 2006؛ “درفش كافياني” و”شاهنامه كردي” بصوت الاستاذ “شهرام ناظري”، و”عشقنامه” بصوت “صديق تعريف”، وأثر “عشق” لحسام الدين سراج و”اميد، باز امدم” بصوت “وحيد تاج”.

وتدرب الهامي وسجّل الألبوم الموسيقي “عشق نامه” منذ عام 2015، الذي شارك في تلحينه شقيقه “فريد الهامي” وبصوت الاستاذ “صديق تعريف” ، ولكن لأسباب مختلفة، لم يتم إصدار هذا العمل الموسيقي بعد.

كما أصدر هذا الملحن البارز في عام 2020، أغنية “مجنون” بصوت “برواز هماي” والتي كانت بمثابة نظرة جديدة لموسيقى الطنبور وأشعار “مولانا جلال الدين الرومي”، ومن بين الأعمال التي سيتم إطلاقها أغاني “باباسرهنجی” و “قلندر” و “عشق” و “خوف ورجا” وألبوم “عشق نامه”.