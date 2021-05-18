إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

المستقلة /- قالت مصادر إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في إسرائيل على الحدود مع لبنان وسمع دوي انفجارات.

وبحسب ما نقل الاعلام العبري، فقد رصد الجيش الاسرائيلي اطلاق عدد من الصواريخ باتجاه الاراضي المحتلة من الجنوب.

يأتي ذلك تزامنا مع توتر على الحدود اللبنانية جراء التظاهرات الرافضة للعدوان على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق إن قوات إسرائيلية تصدت أمس الجمعة، إلى ما وصفه بـ “أعمال شغب عنيفة على الحدود مع لبنان”.

وأضاف في صفحته على “تويتر” أن مواطنين لبنانيين “قاموا بإثارة شغب وتمكنوا من اجتياز السياج بعد أن عبثوا فيه مشعلين الحرائق”.

ودعا أدرعي “دولة لبنان إلى تحمل مسؤليتها ومنع تكرار هذه الأعمال”، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح بإجتياز الحدود.