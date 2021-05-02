إطلاق الوجبة الثانية من سابحات سمك الكارب في اهوار ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اطلقت مديرية زراعة ذي قار ، اليوم الاحد ، الوجبة الثانية من سابحات اسماك الكارب العادي في اهوار ذي قار .

وقال بيان صادر عن زراعة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ستة ملايين و تسعمائة الف يرقة من اسماك الكارب العادي اطلقت في هور ابو زرك في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية “.

ولفت الى ان ” هذه هي الوجبة الثانية التي اطلقت من قبل دائرة الثروة الحيوانية قسم مفاقس الاسماك ، بالتعاون مع مديرية زراعة ذي قار قسم تنمية الثروة السمكية ، وقسم تنمية الاهوار ، وشعبة زراعة الاصلاح “.

واشار الى ان ” السابحات منتجة في مفاقس الميمونة ، وتهدف المبادرة الى تعزيز المخزون السمكي في مناطق الاهوار “.

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