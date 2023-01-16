  إطلاق التصاريف المائية  تنعش سكان الأهوار

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..كشفت دائرة الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان عن تسجيل نشاط اقتصادي لسكنة الأهوار الوسطى بعد إعادة توطينهم في القرى المتاخمة للأهوار إثر إطلاق تصاريف مائية ساهمت في إغمار مساحات كبيرة من أهوار ناحية السلام جنوبي غرب محافظة ميسان.

وقال مسؤول قسم الأهوار الوسطى احمد علك  إن عودة الحياة للأهوار جاءت بعد إغمار الأهوار بالمياه المتكونة من السيول والأمطار والتي تطلق أهوار السلام عبر ناظم الخمس وهي تصاريف مقبولة وسجلت عودة لسكنة الأهوار من صائدي الأسماك ومربو الحيوانات وهذا يعد نشاط اقتصادي مهم قد توقف في الفترة السابقة بسبب جفاف الأهوار.

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