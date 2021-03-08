إطلاق اسم الراحل فريد رمضان على الدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائي

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت إدارة مهرجان البحرين السينمائي اسم الروائي والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان، على دورته الأولى، المقرر أن تقام خلال أبريل/نيسان المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان أن وضع اسم الراحل فريد رمضان على دورته الأولى، يأتي تكريماً وتقديراً لدوره في مجال الإنتاج السينمائي؛ إذ قدم العديد من نصوص الأفلام السينمائية، كما دعم طوال مشوراه العديد من الطاقات السينمائية الواعدة في مملكة البحرين.

وكان الراحل فريد رمضان، وقبل تأجيل الدورة الأولى من المهرجان في العام الماضي بسبب انتشار جائحة «كوفيد ـ 19»، على رأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة للمهرجان، قبل أن يرحل متأثراً بتفاقم حالته الصحية المزمنة.
وتتواصل بوتيرة متسارعة التحضيرات لإقامة الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي (دورة فريد رمضان) مع تبقي أيام قليلة على إغلاق أبواب المشاركة في مسابقة المهرجان المقررة في 15 الجاري.

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