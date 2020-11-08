إطلاق أول قناة يوتيوب خليجية للأطفال

المستقلة.. أُطلقت قناة TUNES KIDS على منصة يوتيوب العالمية ، حيث أن  القناة  ستقدم محتوى غنائي ترفيهي للطفل الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام ، وتهدف القناة لإثراء المحتوى الغنائي الخليجي بكل ما هو مفيد وممتع ومنوع بما ستقدمه للطفل  .

ويأتي إطلاق القناة نتيجة الشراكة  بين شركة ( TUNES ARABIA ) ، وشركة (PIXITOON) في هذه القناة ، حيث أن رؤيتهم وطموحهم أن تكون هذه القناة من القنوات الرائدة بين قنوات الأطفال الخليجية والعربية ،  ، مستغلين خبراتهم الكبيرة  في مجال الموسيقى والرسوم المتحركة ومؤمنين بهدفهم بأن تكون هذه القناة بداية مشاريع فنية تجمع الشركتين معاً حيث أن أول أهدافهم  جذب إهتمام الأطفال ومتابعتهم وتعلمهم  ، من خلال تقديم محتوى ذو قيمة عالية مختلف عما يقدم للطفل  ، لتكون لجميع الفئات العمرية مع الحرص التام على إنتاج محتوى آمن للطفل بكل ما يحمله من كلمات أو أفكار أو رسوم متحركة  .

كما تم إطلاق أسماء على أبطال قناة تيونز كيدز ” عبود ، وأمون ” ليقدما الأعمال الغنائية التي ستنتجها القناة  ، بالإضافة لعائلة تيونز كيدز التي سيكون لها أيضا الأعمال الغنائية، بحيث تم دراسة ما سيقدم للطفل  بعناية فائقة ليتناسب مع الطفل  الخليجي ، والعربي  ، لتكون المرحلة التالية إنتاج  قصص للأطفال عبر القناة بالإضافة للمحتوى الغنائي الهادف الذي يقدم من البداية .

يشار أن قناة ( TUNES KIDS )   المخصصة للأطفال تم إطلاقها على اليوتيوب وتم إنتاج أولى أعمال القناة بعنوان (عبود بوخدود)  وتم طرحه  على يوتيوب وكافة المنصات الغنائية العربية في القوائم المخصصة للأطفال

 

 

 

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