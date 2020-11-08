إطلاق أول قناة يوتيوب خليجية للأطفال
المستقلة.. أُطلقت قناة TUNES KIDS على منصة يوتيوب العالمية ، حيث أن القناة ستقدم محتوى غنائي ترفيهي للطفل الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام ، وتهدف القناة لإثراء المحتوى الغنائي الخليجي بكل ما هو مفيد وممتع ومنوع بما ستقدمه للطفل .
ويأتي إطلاق القناة نتيجة الشراكة بين شركة ( TUNES ARABIA ) ، وشركة (PIXITOON) في هذه القناة ، حيث أن رؤيتهم وطموحهم أن تكون هذه القناة من القنوات الرائدة بين قنوات الأطفال الخليجية والعربية ، ، مستغلين خبراتهم الكبيرة في مجال الموسيقى والرسوم المتحركة ومؤمنين بهدفهم بأن تكون هذه القناة بداية مشاريع فنية تجمع الشركتين معاً حيث أن أول أهدافهم جذب إهتمام الأطفال ومتابعتهم وتعلمهم ، من خلال تقديم محتوى ذو قيمة عالية مختلف عما يقدم للطفل ، لتكون لجميع الفئات العمرية مع الحرص التام على إنتاج محتوى آمن للطفل بكل ما يحمله من كلمات أو أفكار أو رسوم متحركة .
كما تم إطلاق أسماء على أبطال قناة تيونز كيدز ” عبود ، وأمون ” ليقدما الأعمال الغنائية التي ستنتجها القناة ، بالإضافة لعائلة تيونز كيدز التي سيكون لها أيضا الأعمال الغنائية، بحيث تم دراسة ما سيقدم للطفل بعناية فائقة ليتناسب مع الطفل الخليجي ، والعربي ، لتكون المرحلة التالية إنتاج قصص للأطفال عبر القناة بالإضافة للمحتوى الغنائي الهادف الذي يقدم من البداية .
يشار أن قناة ( TUNES KIDS ) المخصصة للأطفال تم إطلاقها على اليوتيوب وتم إنتاج أولى أعمال القناة بعنوان (عبود بوخدود) وتم طرحه على يوتيوب وكافة المنصات الغنائية العربية في القوائم المخصصة للأطفال
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