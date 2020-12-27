إضاءة برج خليفة بصورة الشيف بوراك

المستقلة /- انعكست صورة الشيف التركي (بوراك أوزدمير) على برج خليفة، وكان ذلك بمثابة الإعلان عن افتتاح فرع لمطعمه في دبي؛ إذ جرى افتتاحه بالتزامن مع عيد الكريسماس، و تضمن الإعلان الرسمي عن الافتتاح عرضًا ضوئيًا ضخمًا على البرج.

وبهذه المناسبة نشر الشيف التركي صورةً له وهو أمام البرج المضاء باسمه وصورته، عبر حسابه على إنستغرام، معلقا عليها بالقول: “دبي رحّبت بي بشكل جميل للغاية، شكرا لكم”، وفق ما نشرته صحيفة (فوشيا).

كما شارك الشيف التركي والذي يتابعه أكثر من 17 مليون شخص عبر إنستغرام، سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أثناء زيارته للمطعم الجديد والذي يحمل اسم (سي زد إن بوراك) الواقع في منطقة (بوليفارد بوينت) في وسط مدينة دبي.

وأظهرت كذلك مقاطع الفيديو قيام الشيخ حمدان بتناول مجموعة من الأطباق خلال زيارته للمطعم، والتي تم طهيها وإعدادها من قبل الشيف بوراك نفسه.

ويُعد الفرع الجديد للمطعم الشرق الأوسطي الجديد أول فرعٍ ل (بوراك) خارج تركيا، إذ يمتلك ثلاثة مطاعم شهيرة في تركيا، ليقرر اختيار دبي في خطوةٍ منه للتوسع خارج تركيا، فيما تحتوي قائمة الطعام الخاصة بالمطعم على أكثر من (150) طبقًا عربيا وتركيا.

يُذكر أن الشيف التركي كان قد وصل إلى دبي منذ عدة أيام، من أجل التمهيد لافتتاح المطعم، نشر خلالها العديد من مقاطع الفيديو له أثناء تواجده في الصحراء، وقيامه بتحضير العديد من الأطباق منها طبق خروف محشي بورق العنب، وهو الطبق الشهير الذي عرف به.

وكان بوراك قد كشف في وقتٍ سابقٍ عن جذوره العربية، إذ جاء من قرية قريبة من “أنطاكيا”، وهي قرية قريبة من الحدود السورية، لافتًا إلى أن جده وجدته يتحدثان العربية ولذلك حرص على تعلمها.

وقال الشيف بوراك في مقابلة له مع تلفزيون “بي بي سي” إنه ينطق العربية كثيرًا كي يجيد تعلمها منوهًا بأن جده من أصل فلسطيني ووالده وعائلته يتحدثون العربية كثيرًا، وأوضح أنه كمواطن تركي لم يكن يمارس التحدث باللغة العربية إلا بعد أن بدأ التعامل مع الكثير من العرب.