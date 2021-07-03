إصدارات.. “غواي..تصريح للجنة ” حين تتلبس الكاتبة روح رجل

المستقلة/- عن مجموعة النيل العربية صدرت حديثاً رواية “غواي.. تصريح للجنة ” للكاتبة والمستشار الإعلامي وفاء شهاب الدين وهي الرواية العاشرة للكاتبة.

“رواية غواي ” هي رحلة شيقة إلى عالم البدو الغامض والذي لم يسبق كشف عاداته وتقاليده في عمل ادبي يكتبه كاتب غير بدوي من قبل

كان الأدب دائما هو مرآة صادقة للمجتمع لكل المجتمعات وطبعا نجحت أعمال كثيرة فى رصد كل الظواهر المجتمعية السيئة والجيدة لذا قررت الكاتبة رصد ظواهر الحياة البدوية والتركيز على ترابط المجتمع وصغر نسب الجريمة التي تكاد غير موجودة بسبب القوانين البدوية الصارمة التي تنفذ على الكبير والصغير

احتوت الرواية على عدد مهم من المحاور وأهمها رصد مشاعر الشخص المتشكك والذي قرر البحث عن الخالق بطريقة منهجية .

في الرواية تقمصت الكاتبة شخصية رجل ورغم التحدي الكبير كانت قادرة على التعبير عن ادق مشاعر الرجل آرائه مزاجه والمشارعر المتضاربة والتي نجحت في التعبير عنها وكأن من يكتب رجل..

نتجت الرواية عن تعايش قوي بين الكاتبة والمجتمع البدوي حتى أنها صارت ملمة بكثير من عاداته وقوانينه ومرجعياته الدينية والقانونية وظهر ذلك جلياً في الأحداث التي أتت غريبة أحياناً وصادمة أحيان أخرى ومثيرة للإعجاب ايضاً

اثارت الكاتبة نقاطا هامة ناقشتها بحياد وموضوعية ومنها وضع المرأة في الأعراف وطريقة التعامل معها ومقارنة قوية بين وضع المرأة في نجوع العرب في الماضي والآن في محالة لفهم طبيعة المجتمع المختلف والتغيرات التي طرأت عليه على مدى سنوات طويلة من الرصد والمتابعة

قدمت الكاتبة للمكتبة العربية عشر كتب تتنوع بين الرواية والمجموعة القصصية منها طوفان اللوتس وأورجانزا،تاج الجنيات، رجال للحب فقط،سندريللا حافية،تذكر دوما انني أحبك،مهرة بلا فارس،شانيل،نصف خائنة وأخيراً “غواي”