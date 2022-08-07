إصابة 18 منتسبا في احتكاك مع محتجين في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت شرطة محافظة ميسان عن إصابة 18 منتسبا من فرقة مكافحة الشغب في الاحداث التي جرت صباح اليوم قرب الشركة الغازية في قضاء الكحلاء والتي شهدت احتكاكا مع متظاهرين غاضبين حاولوا دخول مقر الشركة.

وقالت الشرطة في بيان تلقت (المستقلة )نسخة منه ان بعض المتظاهرين الذين وصفتهم بـ(المخربين) تجاوزوا على الممتلكات العامة محاولين اقتحام المحطة المذكورة وتهديد الكادر الأجنبي بصورة مباشرة علي حد تعبيرها.

وأضافت ان متظاهرين حاولوا الدخول بالقوة للشركة وباستخدام العصي والسكاكين والحجارة نتج عن ذلك العنف والاعتداء إصابة عدد من منتسبي مكافحة الشغب بإصابات مختلفة اثنان منهم بحالة خطرة نقلوا على اثرها الى مستشفى الكحلاء و مستشفى الصدر في مركز المحافظة لذا تم اعتقال عدداً من المتجاوزين منهم وايداعهم التوقيف.