إصابة ميسى بفيروس كورونا

المستقلة/- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وثلاثة لاعبين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد أعلن السبت عن إصابة أربعة لاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم قبل أن يعلن اليوم عن إصابة ميسي وكل من الظهير الإسباني خوان برنات ومواطنه الحارس سيرجيو ريكو ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وأكد سان جيرمان بأن اللاعبين “سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي”.

يذكر أن سان جيرمان مدعو إلى مواجهة نادي فان من الدرجة الثانية في مسابقة كأس فرنسا الإثنين، في حين يعاود نشاطه في الدوري المحلي في 9 من الشهر الحالي ضد ليون بعد فترة التوقف الشتوي.

في المقابل، أكد سان جيرمان بأن نجمه الآخر البرازيلي نيمار “سيتابع تلقي العلاج في البرازيل حتى التاسع من كانون الثاني/يناير مع الجهاز الطبي” مشيرا إلى أن عودته إلى التدريبات متوقعة “خلال ثلاثة أسابيع”.

وكان نيمار قد أصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه ضد سانت إتيان أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقدر الجهاز الطبي غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

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