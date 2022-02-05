إصابة مدرب تشلسي الإنكليزي بكوفيد-19

المستقلة/- أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم أن مدربه توماس توخيل أصيب بكوفيد-19 قبل ساعات من اللعب ضد بليموث في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وسيخضع توخيل للعزل الذاتي، وقال تشلسي إنه من المنتظر بشكل كبير أن ينضم المدرب الألماني لبعثة النادي قبل السفر إلى أبوظبي في الإمارات هذا الأسبوع للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وسيلعب تشلسي بطل أوروبا ضد الجزيرة الإماراتي أو الهلال السعودي بطل آسيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية في استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الأربعاء المقبل.

وإذا تأهل تشلسي إلى النهائي فإنه سيبقى في أبوظبي حتى 12 شباط/فبراير.

ووصل تشلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية في مشاركته الأخيرة بالبطولة في اليابان عام 2012، لكنه خسر آنذاك 1-صفر أمام كورنثيانز البرازيلي.

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