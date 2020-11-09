إصابة فالفيردي.. ضربة جديدة لريال مدريد

(المستقلة) تلقى ريال مدريد ضربة موجعة جديدة، بعدما تأكد إصابة لاعبه فيدريكو فالفيردي، لينضم إلى قائمة غيابات الفريق الملكي.

إصابة قوية

وحسب ما ذكره بيان ريال مدريد الرسمي، فإن فالفيردي تعرض لإصابة قوية بكسر في عظم الظنبوب الخلفي لساقه اليسرى.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن غياب لاعب الوسط الأوروجوياني لن يقل عن شهر، ومن الممكن أن يصل إلى شهرين.

وتتطلب إصابة فالفيردي الراحة التامة والحذر في مرحلة التعافي منها، حيث من المهم أن تلتحم العظام بشكل مثالي قبل العودة إلى التدريبات والمباريات بسبب الاحتكاكات القوية.

ومن المتوقع غيتب فالفيردي عن عدة مواجهات قوية ضد فياريال وإنتر ميلان وديبورتيفو ألافيس وشاختار وإشبيلية وبروسيا مونشنجلادباخ.

لعنة الإصابات

ويعاني ريال مدريد في الوقت الراهن من كثرة الإصابات في صفوفه، الأمر الذي يعد بمثابة صداع في رأس المدرب زين الدين زيدان.

وبجانب فالفيردي، يغيب عن الريال أيضا كل من داني كارباخال ومارتن أوديجارد بسبب الإصابات العضلية.

ويعاني كل من إيدير ميليتاو وإيدين هازارد وكاسيميرو بإصابات بفيروس كورونا.