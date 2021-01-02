إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

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كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تصريح أدلى به لقناة روسيا اليوم، إن“حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج داخل المنزل بعد أن عزل نفسه“.

وأضاف أن هناك عددًا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به، ويستجيب لنصائحهم.

ودعا ”موسى“ إلى الحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون، لأن“الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة“.

وطلب ”موسى“ من أصدقائه ومحبيه،“الدعاء له بالشفاء، ولكل المصابين بالفيروس، وجميع المرضى“.

 

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