إصابة الممثلة الأردنية عبير عيسى بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الممثلة الأردنية الصاعدة منية قديس عن إصابة والدتها الفنانة القديرة عبير عيسى، بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت منية عبر خاصية الستوري في حسابها على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، صورة تظهر نبأ إصابة والدتها بكورونا، وعلقت عليها : ”شكرا.. الله يبعد الشر عن الجميع“.

وعبير عيسى هي ممثلة أردنية من مواليد عام 1961 في عمان ، بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 بعدما عرض عليها مدير المؤسسة للإذاعة والتلفزيون دور البطولة في أحد المسلسلات التي صورت في اليونان، ثم بطولة مسلسل ”وعاد الحب“ عام 1987، وقدمت العديد من الأعمال في المسرح والسينما والدبلجة.

ونالت عبير عيسى شهرة كبيرة من خلال مشاركتها في مسلسل “حارة أبو عواد”، كما شاركت في العديد من الأعمال البدوية ولها أيضاً أعمال في الخليج ومصر وهي عضو في فرقة خشب المسرحية.

 

 

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