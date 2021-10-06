إصابة الفنان الكويتي عبدالله التركماني بحادث سير

المستقلة /- أصيب الفنان الكويتي عبدالله التركماني يوم الأربعاء، بحادث سير، وفق ما أعلنت زوجته الإعلامية حبيبة العبدالله.

ونشرت العبدالله، صورة لزوجها من على سرير المستشفى، وثوبه ملطخ بالدماء.

وأرفقت الإعلامية صورة بتعليق جاء فيه: ”الحمدلله وقدر الله وماشاء فعل، عبدالله تعرض لحادث مروري مع الأسف، نزلت الصورة عشان أطمن كل الناس اللي شافوه بالشارع والمستشفى، وساعدوه ما قصرتوا ودعواتكم، الله يقومك بالسلامة يا حبيبي“.

وعاودت حبيبة العبدالله، نشر صورة لها برفقة زوجها عبدالله التركماني من داخل المستشفى عبر حسابها في ”سناب شات“.

وطمأنت الإعلامية متابعيها على صحته، مؤكدة أنه ”أفضل حالا بعد خياطة جرحه، وتم وضعه تحت الملاحظة“.

والفنان عبدالله التركماني من مواليد كانون الأول/ ديسمبر من عام 1981، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية وبعد تخرجه عمل بالعديد من المسلسلات والمسرحيات في المهرجانات كما عمل كمخرج لعدد من الأعمال.

وفي تموز/يوليو من عام 2016، أعلن التركماني زواجه من الإعلامية حبيبة العبد الله، وأنجب منها ابنيهما عبدالحميد وسليمان.

وانطلقت مسيرة التركماني الفنية منذ عام 2007، حيث شارك آنذاك في مسلسلين ومسرحية، وكانت آخر مشاركاته هذا العام في مسلسل ”الروح والرية“ والجزء الثاني من مسلسل ”أمر إخلاء“.