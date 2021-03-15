إصابة الفنانة المصرية ريهام أيمن بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستغرام.

حيث كتبت “أيمن” :”الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير ادعوا لي”.

كان الفنان شريف رمزي قد أعلن تعافيه في شهر يناير الماضي من الفيروس، قائلًا: “الحمدالله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية، بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم تم شفائي من المرض اللعين، ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعًا يارب”.

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت “رمزي وليليا”، وكان آخر أعمالها مسلسل “العراف” للزعيم عادل إمام عام 2013.