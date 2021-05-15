إصابة الفنانة الفلسطينية ​ميساء عبد الهادي​ برصاص الاحتلال

المستقلة/- منى شعلان/ أصيبت الفنانة الفلسطينية ​ميساء عبد الهادي​ برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركتها في مظاهرة احتجاجية على تهجير الفلسطينيين عقب الاعتداءات التي شهدها حي أهل الشيخ جراح، في القدس.

ونشر المخرج عمرو سلامة، صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: “‏الممثلة الفلسطينية المبدعة ميساء عبدالهادي، التي مثلت في أعمال أميركية وأعمال عربية حصدت جوائز في المهرجانات العالمية”.

وأضاف: “تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية، وإصابتها عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح.

يذكر أن ميساء عبد الهادي فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي عام 2011 عن دورها في فيلم “حبيبي راسك خربان”.