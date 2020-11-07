إصابة إثنين من نجوم ريال مدريد بفيروس كورونا

(المستقلة) أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة إثنين من نجومه بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

‏ونشر ريال مدريد بيانا رسميا قال فيه: “بعد الفحوصات التي أجريت، تبيّنت إصابة إيدين هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا”.

وأضاف البيان: “‏جميع اللاعبين والطاقم الفني وجميع الموظفين تم التأكد من نتائجهم السلبية هذا الصباح، باستثناء هازارد وكاسيميرو”.

يذكر أن كاسيميرو يعد عنصرا أساسيا في تشكيلة ريال مدريد، حيث خاض مع الفريق 10 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.

في المقابل عانى هازارد من لعنة الإصابات، وشارك في 3 مباريات فقط مع الفريق في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفا وحيدا.