إصابة أمير طعيمة بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن المؤلف و الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث كتب: “إيجابي كوفيد 19 .. الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون اخذه مني غير أهل بيتي للاسف.. خدوا بالكم من نفسكم”.

وفى سياق آخر وجه أمير طعيمة، رسالة إلى الكينج محمد منير، معربا عن سعادته البالغة للعمل معه منذ تعاونهما معا في العام 2003، حينما طرح الكينج أغنيات “أحمر شفايف” و”ابكي” و”بحر الحياة”.

وشارك أمير طعيمة جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تجمعه بالكينج محمد منير، معلقا: “أول مرة اشتغلنا مع بعض عام 2003 في أحمر شفايف وابكي وبحر الحياة، ومن وقتها وكل مرة بنعمل حاجة سوا بحس بنفس إحساس السعادة اللي حسيته أول مرة.. معندناش غير منير واحد ربنا يديم عليك الصحة والإبداع يا كنج”.

يشار إلى أن أمير طعيمة تعاون مؤخرا مع المطرب محمد حماقي في أغنية “حياتك في صورة” التي كتب كلماتها ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.