إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا تغير جدول “الاختيار 2”

المستقلة/- أعلن الفنان أحمد مكي إصابته رسميا بفيروس كورونا، بعد خضوعه للفحص أمس، وأشار إلى التزامه بالعزل المنزلي منذ الأمس.

وسارع المخرج بيتر ميمي لتوضيح مصير مسلسل “الاختيار2 رجال الظل” مؤكدا أنه قام باجراء تعديل على جدول التصوير، ونفى احتمالات انتقال الفيروس من مكي إلى نجوم المسلسل ومن بينهم كريم عبد العزيز لافتا إلى أن التصوير كان متوقفا لتغيير الديكور.

وقال ميمي: أتمنى أولا الشفاء العاجل للنجم أحمد مكي وعودته سالما لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية له ضمن أحداث المسلسل، مضيفا أنه أجرى تعديلا بسيطا على خريطة التصوير لحين تماثل مكي للشفاء.

وبنفس الوقت أكدت الفنانة إيناس مكي شقيقة أحمد إلى تواجده داخل منزله، خضوعا للعزل الصحي، وأكدت تلقيه بروتكول العلاج المتبع في منظمة الصحة العالمية، وأشارت إلى أن حالة مكي مستقرة، ولا تستدعي النقل إلى المستشفى، وقام بالفحص في أحد المعامل الخاصة، بعد شكوكه في إصابته بالفيروس.

يذكر أن مسلسل “الاختيار 2” يستعرض بطولات وتضحيات الشرطة المصرية في تصديها للعمليات الإرهابية، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، بشرى، إنجي المقدم، ومن سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.