إصابات كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز مليون حالة

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المستقلة/-ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1061084 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات في دول التعاون الخليجي 9328 حالة، اليوم الأحد، بعد تسجيل 45 وفاة بدول “الإمارات، والسعودية، والبحرين، وعُمان، وقطر، والكويت”، وفقا لمركز الإحصاء الخليجي.

وسجلت حالات التعافي الإجمالية 972617 حالة، بنسبة 95.7 بالمائة من إجمالي الحالات المؤكدة.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول الخليجية الأعلى تسجيلًا للإصابات اليوم، بواقع 1251 حالة، بينما تذيّلت قطر القائمة بـ130 إصابة.

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