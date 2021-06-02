إشحن هاتفك بدون كهرباء بطريقة مبتكرة

المستقلة /-  من الشمس الى الرياح، وحتى باطن الأرض البشر في سعي متواصل لايجاد وسائل جديدة لتوليد الطاقة، لكن ماذا عن استخدام اجسادنا لتوليد الكهرباء.

الان يمكنك شحن هاتفك الذكي دون الحاجة للكهرباء، فقط من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية، وذلك بفضل “بدلة الشحن” التي تم تطويرها حديثا بعد جهد وتفكير متواصل من قبل الباحثين في جامعة كاليفورنيا.

قام الباحثون بتصنيع بدلة تشبه بدلة الفضاء او الغواصين لكن بشكل اصغر حجما واقل كثافة، وتم تصميم نظام لجمع الطاقة عبر البدلة الرياضية، فعند التمرين لمدة 10 دقائق، يمكن حصد طاقة كافية لتشغيل النظام لمدة تزيد عن 30 دقيقة، اي بمجرد الاحتكاك عبر الاكتاف او الايدي والارجل فأن العرق الذي يخرج منك يتحول عبر البدلة الى مصدر طاقة ويقوم بتحليلها “اللاكتات” وتحويلها لتوليد الطاقة عبر خلية وقود حيوي يستخدم الانزيمات لتجميع الطاقة باستخدام التفاعل الحيوي، اضافة الى انها لا تتأثر في المياه، ويمكن تعريضها للمياه وغسلها لتخليصها من العرق المجتمع فيها.

 

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