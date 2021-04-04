إشبيلية يهزم أتلتيكو ويشعل الدوري الإسباني

المستقلة/- قدّم إشبيلية هدية ثمينة إلى برشلونة وريال مدريد، ومنحهما فرصة أخرى للاقتراب من صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وفاز إشبيلية على أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، في قمة الجولة الـ29 من الليجا.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 66 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، جاره اللدود ريال مدريد، و4 نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، والذي سيواجه غدا بلد الوليد في ختام مباريات الجولة.

في المقابل، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 58 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع.

وبإمكان برشلونة التقدم للوصافة، وتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطة واحدة، في حال فوزه على ضيفه بلد الوليد، بنفس الجولة.

وسيلتقي ريال مدريد وضيفه برشلونة في الكلاسيكو، ضمن الجولة المقبلة، يوم السبت 10 أبريل/نيسان الجاري.