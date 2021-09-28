إسطنبول تستقبل قرابة 5 ملايين سائح أجنبي في 8 أشهر

المستقلة /- استقبلت مدينة إسطنبول التركية، 4 ملايين و854 ألف و4 سائحين أجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام العام الحالي.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، فإن المدينة استقبلت في أغسطس/ آب لوحده، مليون وألفين و722 سائحاً، محققة زيادة بنسبة 129 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل 999 ألف و765 سائح إلى إسطنبول، خلال أغسطس الماضي، عبر الخطوط الجوية، فيما جاء ألفين و957 سائح عبر البحر.

وهبط 67.89 بالمئة من السياح الذين وصلوا إسطنبول عبر الخطوط الجوية، في مطار إسطنبول، بينما هبط 31.68 منهم في مطار صبيحة غوكجان الواقع على الشق الآسيوي من المدينة.

وعلى صعيد السياح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول، تصدر الألمان القائمة بـ 117 ألف و522 سائحاً، مشكلين بذلك 11.72 بالمئة من إجمالي السياح الأجانب القادمين إلى المدينة.

وحل الإيرانيون في المركز الثاني بـ 88 ألف و63 سائحاً، تلاهم الروس بـ 60 ألف و68 سائحاً.

وفي الإجمال، استقبلت إسطنبول سياحاً من 190 دولة مختلفة حول العالم.الأناضول

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جوجل تحذف تطبيقاتها لسبب صادم

اخر الاخبار

إسطنبول تستقبل قرابة 5 ملايين سائح أجنبي في 8 أشهر

اخر الاخبار

قطر: بيع تذاكر بطولة كأس العرب 2021 اعتبارا من اليوم

اخر الاخبار

انجي خوري تفضح علاقتها بوائل كفوري

اخر الاخبار

علاقة نقص فيتامين د بالاصابة بفايروس كورونا

اخر الاخبار

علا الفارس ترد على أنباء إقالتها من قناة الجزيرة القطرية

اخبار مصر

تفاصيل مرعبة عن حادث دهس في مصر – فيديو

اخبار مصر

تفاصيل مرعبة عن حادث دهس في مصر – فيديو

اخر الاخبار

أول ظهور لـ “دنيا سمير غانم” بعد وفاة والديها

اخبار الاردن

الأردن الخامس عربيا بحرية الوصول إلى البيانات

اخر الاخبار

سامر المصري يكشف الأسرار عن مسلسل باب الحارة

اخر الاخبار

ابرز مباريات الثلاثاء من منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا

اخر الاخبار

ممثلة لبنانية تلتقي عائلتها للمرة الأولى منذ عامين

اخر الاخبار

أهم الصيانات الضرورية للسيارة قبل دخول الشتاء

اخر الاخبار

بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهب

اخر الاخبار

الإمارات تدعو إيران لإنهاء احتلالها 3 جزر إماراتية

اخر الاخبار

قطر: 5 مليارات دولار فائض الميزان التجاري خلال آب الماضي