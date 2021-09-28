إسطنبول تستقبل قرابة 5 ملايين سائح أجنبي في 8 أشهر

إسطنبول تستقبل قرابة 5 ملايين سائح أجنبي في 8 أشهر

المستقلة /- استقبلت مدينة إسطنبول التركية، 4 ملايين و854 ألف و4 سائحين أجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام العام الحالي.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، فإن المدينة استقبلت في أغسطس/ آب لوحده، مليون وألفين و722 سائحاً، محققة زيادة بنسبة 129 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل 999 ألف و765 سائح إلى إسطنبول، خلال أغسطس الماضي، عبر الخطوط الجوية، فيما جاء ألفين و957 سائح عبر البحر.

وهبط 67.89 بالمئة من السياح الذين وصلوا إسطنبول عبر الخطوط الجوية، في مطار إسطنبول، بينما هبط 31.68 منهم في مطار صبيحة غوكجان الواقع على الشق الآسيوي من المدينة.

وعلى صعيد السياح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول، تصدر الألمان القائمة بـ 117 ألف و522 سائحاً، مشكلين بذلك 11.72 بالمئة من إجمالي السياح الأجانب القادمين إلى المدينة.

وحل الإيرانيون في المركز الثاني بـ 88 ألف و63 سائحاً، تلاهم الروس بـ 60 ألف و68 سائحاً.

وفي الإجمال، استقبلت إسطنبول سياحاً من 190 دولة مختلفة حول العالم.الأناضول