إسرائيل تكشف خسائرها حال خسارة ترامب

المستقلة /- تزامنًا مع اقتراب المرشح جو بايدن من الفوز في الانتخابات الأمريكية، تكشف إسرائيل عن خسائرها حال تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا وفقًا لما نشرت صحيفة “معاريف” العبرية.

وحذر الصحفي الإسرائيلي “تسفي يحزقيلي” بـ” معاريف” من أن فوز بايدن يعني استمرار نظام حسن روحاني فى حكم إيران قائلًا: “لو استمر ترامب لكان سقوط روحاني مسألة وقت فقط”.

وتابع “تسفي يحزقيلي” أنه “حال فوز بايدن ستستفيد إيران بشكل كبير، لكن فوز ترامب يعني عدم استمرار نظام روحاني بسبب في الظروف الحالية التي عانت منها طهران فى ظل إدارة ترامب من عقوبات وكورونا وعزلة هائلة”، مؤكدًا أن الإيرانيين يصلون خمس مرات في اليوم من أجل نجاح بايدن.

وأضاف أن “وصول بايدن للبيت الأبيض يمنح نظام روحاني فرصة أخرى للاستمرار لأنهم يعرفون أنه إذا حدث ذلك فإن حكمهم سيستمر لبضع سنوات جيدة أخرى وسيظل حزب الله قويًا وكذلك سوريا”.

وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى تصريحات بايدن التي أكد خلالها أنه سيعود إلى الاتفاق النووي.