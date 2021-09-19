إسرائيل تعلن اعتقال المحررين الكممجي وانفيعات بعد اقتحام جنين

المستقلة /- اعلن جيش الاحتلال اعتقال الاسيرين اللذين نجحا بانتزاع حريتهما من سجن جلبوع، ايهم كممجي ومناضل انفيعات بعد محاصرة منزل كانا يتواجدان فيه في جنين فجر اليوم ، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال بمحيط المكان .

فيما افاد فؤاد كممجي والد الاسير ايهم كممجي لمراسل “القدس ” دوت كوم ، ان ايهم هاتفه قبل قليل واخبره انه محاصر داخل منزل وفيه مدنيين، وانه سيسلم نفسه حفاظا على سلامتهم لان روحه ليست اغلي من روحهم على حد قوله .

وافاد مراسل “القدس” دوت كوم، ان شابا اصيب برصاص الاحتلال في قدمه خلال الاشتباكات التي اندلعت مع جيش الاحتلال فجر اليوم في جنين، وذلك بعد ان اقتحمت قوات كبيرة ترافقها الوحدات الخاصة المدينة من عدة محاور .وبذات السياق نقلت وسائل اعلام عبرية بيانا عن جهاز “الشاباك” الاسرائيلي اكد فيه اعتقال الاسيرين المحررين الكممجي وانفيعات .

وكان 6 اسرى نجحوا بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع عبر حفر “نفق الحرية” ، وتمكنت قوات الاحتلال من اعتقال 4 منهم في مدينة الناصرة بعد 4 ايام من الحرية، فيما نجح انفيعات والكممجي من التواري عن انظار الاحتلال قبل ان يعاد اعتقالهما بعد نحو 10 ايام من الحرية .

وكان الاعلام العبري قد سلط الضوء بشكل مكثف على مدينة جنين في الايام الماضية، خصوصا بعد تعرضت قوات الاحتلال لاطلاق النار في كافة اماكن تواجدهم اثناء عمليات البحث الواسعة على طول السياج الفاصل بين ارضي الداخل وجنين، اضافة لان غرفة عمليات المقاومة في مخيم جنين كانت دعت الاسيرين للتوجه الى جنين لاحتضانهما وتامين الحماية اللازمة لهما .