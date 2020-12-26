إسرائيل تعلق على إنفجارات الحدود مع لبنان

المستقلة..كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أن “دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان صباح اليوم ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية لجيش الدفاع على الحدود”.

وأضاف: ” خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير اي عبوة ناسفة ضد القوات”.

وشدد على أن “جيش الدفاع يعمل بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود”.

ووقع انفجارٌ فجر اليوم السبت عند الحدود اللبنانية في الجانب “المحتل” قبالة بلدة العديسة -قضاء مرجعيون، بدورية للجيش الاسرائيلي اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج اسفل موقع مسكفعام العسكري، حيث انفجرت عبوة ناسفة ادت الى وقوع إصابات في صفوف الجنود، بحسب ما افادت قناة “الجديد”.

من جانب آخر قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان، في حديث لموقع “إيلاف” أن “الجيش الإسرائيلي يعمل بحرية تامة في كل مكان في الشرق الاوسط وفي دول لا حدود لإسرائيل معها ايضُا، وربما ابعد من ذلك”.

ورداً على سؤال حول أنباء عن دخول فرقة كوماندوس إسرائيلية إلى لبنان مؤخرًا ، كشف أن “الجيش يتواجد حيث يجب أن يكون، وأن العمليات التي يقوم بها متنوعة وعديدة من تحت الطاولة وفوقها وما بينهما” بحسب تعبيره. ولم ينف دخول فرقة كوماندوس إلى لبنان إلا انه لم يؤكد الواقعة، واكتفى بالقول إن “العمليات الإسرائيلية لا حدود لها”.

وأكد أن “إسرائيل لن تتوقف عن ضرب إيران في سوريا ومنعها من التموضع من جهة ومن تمرير الأسلحة والتقنيات المتطورة لحزب الله في لبنان من الجهة الاخرى”.

وحول قدرات حزب الله في لبنان، قال زيلبرمان إن “حزب الله بدأ يمتلك أو يحاول امتلاك قدرات تكنولوجية للتشويش على القدرات الإسرائيلية تكنولوجيا وإسرائيل تعمل لإيجاد الرد والحل لذلك”، لافتاً إلى أن “حزب الله يمتلك مضادات ارضية الا انها لا تشوش عمل الطائرات الإسرائيلية في الاجواء اللبنانية”.

اما بالنسبة إلى لبنان، وردًا على سؤال اذا كانت إسرائيل لا تقصف أسلحة في لبنان تراها اجتيازا للخط الاحمر بسبب تهديدات نصر الله بالرد، قال زيلبرمان إن “إسرائيل لا تعلن عن كل ما تقوم به وهي تعرف ما يحضر الجانب الاخر”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تعرف كيف تحيد أي سلاح أو تقنيات لحزب الله بالطرق العسكرية وبغيرها”.

المصدر: ليبانون ديبايت