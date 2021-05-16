إسرائيل تعتقل أردنيين تجاوزا الحدود

المستقلة /- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، عن اعتقال شابين بحوزتهما سكاكين بعد اجتيازهما الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة رويترز، عن متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أنه جرى الأحد، اعتقال شخصين مسلحين بالسكاكين، مشيرا إلى “إنهما عبرا الحدود من الأردن وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة”.

وقال المتحدث إن “المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما”.

وقالت وزارة الخارجية: نتابع اعتقال مواطنَين أردنيين في إسرائيل والسفارة في تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما.