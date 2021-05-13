إسرائيل تستشهد بـ “هيفاء وهبي” لتضليل العالم

المستقلة /- رد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تغريدة للمغنية اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما غردت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للتضامن مع قطاع غزة، عقب تعرضه للإعتداء من قبل جيش الاحتلال، ووصفته بـ”جريمة ضد الإنسانية”

واستغل أدرعي هذه التغريدة ليشاركها على حسابه الشخصي ليضلل بها الرأي العالم العالمي وعلق “صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة”.

وأضاف الناطق بإسم الإحتلال في تغريدته التضليلية، ” ما يحصل بغزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الارهابيين وعلى رأسهم حماس، على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثم هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة”

ودعا أدرعي “العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار” وهدد قائلا: “ليس كل مرة تسلم الجرة”

وقد أثار استشهاد ادرعي بكلام هيفاء وهبي موجة من السخرية ضده حيث بينما دافع جمهور هيفاء وهبي عنها حيث رد عليه معجبيها كاتبا: “الديڤا هيفاء وهبي، أشرف منك ومن بلدك”

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