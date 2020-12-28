إسرائيل تخطط المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل تولي بايدن

إسرائيل تخطط المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل تولي بايدن

المستقلة /- تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء، التابع للإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وأشارت القناة، إلى أنّ أول اجتماع للمجلس للموافقة على عدة خطط سيعقد ربما الخميس المقبل.وبحسب القناة العبرية، فإن اجتماع مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي سيعقد ويصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل دخول بايدن البيت الأبيض في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ونوهت القناة إلى أن هذه المخططات موجودة وبحاجة فقط لقرار نهائي بشأنها.

وفي حال المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، فإنه سيكون بمثابة أول قرار ببناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يتخذ بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتأتي المسارعة للمصادقة على الوحدات الاستيطانية، خشية أن يتراجع النشاط الاستيطاني في عهد الرئيس بايدن، مقارنة مع سلفه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتقول حركة “السلام الآن” الإسرائيلية الحقوقية، إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف خلال فترة الأربع سنوات الماضية، في عهد ترامب.