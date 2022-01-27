إستثمار بغداد تناقش تقدير بدلات الإيجار والتمليك للمشاريع الإستثمارية

المستقلة/- عقدت هيئة استثمار بغداد اجتماعا للجنة تقدير بدلات الإيجار والتمليك للمشاريع الإستثمارية في العاصمة، اليوم الخميس، ترأسه حيدر الأنصاري رئيس الهيئة، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع العام والخاص لإقرار بدلات إيجار وتمليك عدد من المشاريع الإستثمارية.

وناقش الاجتماع دور الهيئة في رفد خزينة الدولة بالموارد الإضافية من خلال إستحصال هذه الواردات عن طريق المشاريع الإستثمارية ، إنسجاماً مع توجهات و قرارات رئاسة الوزراء الرامية الى حث المؤسسات الحكومية على ضرورة تفعيل دورها لتوفير الموارد الإضافية من خلال عملها مما يسهم بالتالي في إنعاش العملية الإقتصادية وتنميتها والوصول بها الى أفضل المستويات .

وأكد الأنصاري أن عمل اللجنة مكملاً لعمل هيئة استثمار بغداد الهادف الى خلق بيئة إستثمارية جاذبة للشركات ورؤوس الأموال، مؤكداً بأننا في الهيئة مستمرون بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة من أجل تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام من يرغب بالعمل في العاصمة بغداد وتنفيذ المشاريع الإستثمارية فيها وإن أبواب الهيئة مفتوحة أمام جميع المستثمرين والشركات .