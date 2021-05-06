إستئناف العمل بمشروع خدمي في كربلاء بعد توقف دام ست سنوات

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، إن “مشروع الطريق الجنوبي الرابط في المحافظة يستأنف العمل به حال توفر التخصيصات المالية والاتفاق مع الشركة المنفذة ومعالجة أغلب المعوقات .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هذا الطريق يربط مناطق عربي المدينة بجنوبها ويسهم في فك الاختناقات المرورية ،  بعد فتح مسار لطريق المركبات والشاحنات الكبيرة ( اللوريات )  كخطوة اولية “.

وأشار الى إن “هذا المشروع حيوي ، إلا أن طريقة احالته الى الشركة الروسية كان ينتابها خلل كبير ، وأن  المحافظة اعترضت على المشروع منذ البداية ، ولكنها ملتزمة حاليا بالعقد الذي ابرم معها سابقا ، وأن هناك إجراءات قانونية من قبل ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة “.

وأضاف إن “نسبة الانجاز في مشروع الطريق بلغت 13 بالمائة ، وتوقف العمل به منذ ست سنوات ، وأن  مشروع الطريق يضم أيضا جسرين ونفقا بطول 21 كم مع حزام أخضر  مواز للشارع “.

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