إرجاع حصة تجهيز كهرباء كربلاء بعد مفاوضات طويلة

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم السبت ، عن إرجاع حصة تجهيز الكهرباء “المسلوبة”  الى المحافظة ورفع الغبن عنها .

وذكر الخطابي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) عقدنا اجتماعا طارئا بشأن ازمة الكهرباء مع مدراء دوائر الكهرباء ونقل الطاقة وتوزيع المنتجات النفطية في المحافظة وتم “الاتفاق بعد مفاوضات طويلة مع وكيل وزير الكهرباء تأمين حصة كربلاء وزيادة آلية التجهيز لترتفع الى 12 ساعة ، تشغيل كهرباء وطنية يقابلها مولدات أهلية  خلال اليوم “.

وأضاف كما ” الاتفاق مع مسؤولي وزارة النفط على زيادة حصة الوقود الى اصحاب المولدات الاهلية للمساهمة في زيادة عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء “.

وشهدت كربلاء اليوميين الماضيين انقطاع كبير في تجهيز الكهرباء الوطنية وصلت الى ست ساعات متقطعة في اليوم ، بالمقابل إطفاء لساعات استراحة من قبل اصحاب المولدات الاهلية الخط الذهبي بعد ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى 50 بالمائة “.

 

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