إدانة أنجلينا جولي الإيرانية بـ 10 سنوات سجن

المستقلة /- قضت محكمة إيرانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات ضد نجمة موقع إنستغرام الإيرانية، فاطمة خويشوند، المعروفة بـ “سحر تبر”.

وأفادت وكالة “ركنا” الإيرانية، بأن “الفتاة سحر تبر التي جرى اعتقالها في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، جرى الحكم عليها بالسجن 10 سنوات”، مضيفة أن “سحر تبر تأمل في الحصول على عفو من خلال الاحتجاج على حكم المحكمة”.

وقالت المتهمة تبر: “وجهت إلي أربع تهم وبرئت من تهمتين، ولا أريد التعليق على الاتهامات لأنني أتمنى العفو”، مضيفة أن “القاضي حكم علي بالسجن 10 سنوات، بالطبع كان الحكم قابلًا للاستئناف واعترضت عليه”.

ونالت “سحر تبر” شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورًا لها تظهر أنها خضعت لعمليات تجميل، لتبدو وكأنها نسخة من أنجلينا جولي.

وقالت سحر إنها كانت الطفلة الوحيدة في عائلة غير مكتملة، حيث انفصل والداها عندما كانت صغيرة. وكانت تحلم بأن تصبح مشهورة طول حياتها، ولكنها لم تكن تعرف كيف تحقق ذلك. ثم لاحظت أن الأشياء المبتذلة والغريبة غالباً ما تكتسب الكثير من الإعجابات، وانطلاقا من هنا تعلمت الفوتوشوب والمكياج لإنتاج صورة لها تشبه إلى حد كبير النجمة العالمية أنجيلينا جولي، وأصبحت جولي الإيرانية.