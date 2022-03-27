إدارة برشلونة تعمل على دراسة بعض الحالات الصعبة في الميركاتو الصيفي

المستقلة/- يدرس نادي برشلونة وضع أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تعمل على دراسة بعض الحالات الصعبة في الميركاتو الصيفي، وفي مقدمتها وضع ممفيس ديباي.

وأشارت إلى أن عقد ديباي ينتهي في صيف 2023، ولا يوجد بند للتمديد، كما أنه بات يلعب دورًا ثانويًا مع الفريق منذ قدوم الصفقات الجديدة في الميركاتو الشتوي الأخير، بالإضافة إلى عودة عثمان ديمبلي إلى التألق.

وأوضحت أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، معجب بديباي واحترافيته، لكن النادي يدرس احتمالية رحيله، حتى لا يغادر مجانًا في صيف 2023.

وذكرت أن توتنهام في مقدمة الأندية الراغبة في التعاقد مع ديباي خلال الصيف المقبل، كما أن هناك أندية إنجليزية وإيطالية أخرى أبدت اهتمامًا باللاعب الهولندي.

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