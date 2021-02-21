إخماد حريق كبير في قضاء الهندية طال ثلاث بنايات

المستقلة / علي النصر الله / .. تمكنت مفارز الدفاع المدني في كربلاء ، اليوم الأحد ، بالتعاون مع مفاز قسم شرطة الهندية من إخماد حريق نشب في ثلاث بنايات داخل قضاء الهندية 30 كم شرقي كربلاء  تحتوي على عدة أسواق وشقق سكنية وفرن صمون ومحال متعددة “.

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة )  إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من حصر النيران ومنعها من انتشارها الى باقي السوق وتحجيم الخسائر واطفاء الحريق الذي كاد أن يمتد لمساحات واسعة لو لا تدخل الأجهزة الأمنية  و الدفاع المدني “.

وأشار الى ” انقاذ عائله بالكامل من الحريق  “.

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