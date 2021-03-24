إخماد حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين وسط بغداد

المستقلة /… تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض في منطقة الكرادة وسط بغداد .

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن فرقها طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث يحتوي على اثاث مستهلك وابعد النيران عن طوابق المصرف وأنهت الحريق دون تأثر عمل المصرف ودون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

وطلبت المديرية فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر . (النهاية)