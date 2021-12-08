إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية ومختبرية متنوعة في ميناء أم قصر الشمالي

المستقلة /- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية ومختبرية متنوعة في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “الهيئة تواصل أداء واجباتها وبمستوى عالي الدقة في متابعة عمل الدوائر والإشراف على تخريج البضائع المنجزة معاملاتها٬ حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تحتوي على (أجهزة ومستلزمات طبية ومختبرية) لم يصرح بها مخبأة خلف مواد منزلية متنوعة ما سبب هدر بالمال العام”.

 

وأضاف أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وتابع “تأتي هذه العمليات المتكررة لهيئة المنافذ الحدوية في ضبط المخالفات ومنع حدوثها حفاظاً على صحة وسلامة المواطن العراقي”.

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