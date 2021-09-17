إحباط تهريب 8 حاويات في ميناء ام قصر

المستقلة /- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ عن ضبط وإحباط محاولة تهريب (٨) حاويات مخالفة للشروط والضوابط، في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة  إن كوادرها في ميناء أم قصر الجنوبي، تمكنت ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة من شعبة التراخيص والاستخبارات ومركز شرطة جمارك خور عبدالله٬ من ضبط (٨) حاويات محملة مادة (الكرانيت) تجاوزت المدة القانونية على بقائها ولم يتم التصريح بها حيث تعتبر مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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