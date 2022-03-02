إحباط اغتيال “الرئيس الأوكراني” على يد الشيشان

المستقلة /- كشفت أوكرانيا عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مؤكدة أنها قضت على مجموعة من المقاتلين الشيشانيين كانوا يخططون لتنفيذ العملية.

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، خلال خطاب على التلفزيون الأوكراني إن الوحدة “التي جاءت لقتل رئيسنا.. تم القضاء عليها”، حسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وأشار إلى أن المجموعة الشيشانية التي أرسلها نظام الرئيس رمضان قديروف، انقسمت إلى فرقتين وكنا “نتعقبهم”، موضحا أنه تم التعامل مع إحدى المجموعات وإطلاق النار عليها.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أثيرت مخاوف من اغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي على يد القوات الروسية، وأكد في وقت سابق أنه الهدف رقم واحد الذي حدده الكرملين.

وقال رئيس أوكرانيا في خطاب الأسبوع الماضي مع بدء الغزو الروسي “أنا الهدف رقم واحد للروس.. وزوجتي وأولادي في المرتبة الثانية”.

وكان زعيم الشيشان رمضان قديروف، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد إرسال وحدات شيشانية للقتال في أوكرانيا، داعيا الأوكرانيين للتخلص من قادتهم.

وأعلن قديروف أن جنديين من الشيشان قتلا خلال الحرب أوكرانيا، وأصيب 6 آخرون، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

 

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