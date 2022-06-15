إحالة 48 مشروعاً استثمارياً للتنفيذ في ميسان منذ مطلع العام الجاري

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..اعلنت هيئة استثمار ميسان عن استثمار 48 مشروعاً استثمارياً للتنفيذ في مختلف القطاعات السكنية والنفطية والسياحية والتعليم منذ بدء العام الجاري.

وقال إعلام الهيئة لـ(المستقلة) إن الهيئة وجهت المشاريع الاستثمارية الخدمية في أربعة قطاعات من خلال إدخال 24 مشروعاً للخدمة  ضمن المشاريع الاستثمارية الممنوحة إجازات من قبل الهيئة في وقت سابق.

وأضاف أن الهيئة قد عملت على عدة مشاريع في قطاع السكن ومنها إنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات وبالطرق الحديثة داخل التصميم الأساس لمدينة العمارة، وأيضاً إنشاء مجمعات سكنية داخل الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة ومشاريع إعادة تأهيل المجمعات السكنية العمودية القائمة داخل المحافظة.

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