إحالة ملفات فساد في مصافي نفط الوسط الى النزاهة

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المستقلة / علي النصر الله /.. كشف النائب حامد الموسوي، عن إحالة ملف فساد مصافي الوسط التابعة لوزارة النفط الى هيئة النزاهة لإيقاف هدر المليارات من الدولارات.

وقال الموسوي ،مساء الخميس ، انه وجه كتبا رسمية الى هيئة النزاهة يستكمل فيها متابعة ملف الفساد في شركة مصافي الوسط، التابعة لوزارة النفط  لعدم القناعة بأجوبة الشركة على الاسئلة  التي وجهها لها في وقت سابق.

وأشار الى أنه تم “تحويل الأمر إلى هيأة النزاهة بكتب رسمية لإيقاف عقود الفساد وهدر المليارات من الدولارات “.

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