إحالة مشروع الهزاز لفحص المركبات في كربلاء الى هيأة النزاهة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن النائب محمد الخفاجي ، مساء السبت ، عن إحالة مشروع الهزاز لفحص المركبات في مديرية مرور محافظة كربلاء الى هيأة النزاهة والادعاء العام لوجود هدر بالمال العام .

وقال في تصريح لـــــ ( المستقلة ) بعد إن ” وصلت معاناة المواطن ذروتها بقضية موضوع الهزاز ، كانت لنا جولة في مديرية المرور والوقوف على مهزلة الهزاز “.

وأضاف إن “الجولة شخصت مخالفات قانونية كثيرة وهدر وفساد مالي وإداري فيه ، فضلا عن إثقال كاهل المواطن ، بـــ كم من الأجور والرسوم والإجراءات الروتينية “.

وأشار الى إن “ملف الهزاز تم احالته الى هيأة النزاهة والادعاء العام ، لاتخاذ الإجراءات القانونية لما فيه ضرر كبير على المواطنين ، من هدر بالمال العام وفسح المجال للسماسرة والمبتزين “.