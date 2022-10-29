إحالة مشروع الهزاز لفحص المركبات في كربلاء الى هيأة النزاهة

النائب محمد الخفاجي

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن النائب محمد الخفاجي ، مساء السبت ، عن إحالة مشروع  الهزاز لفحص المركبات في مديرية مرور محافظة كربلاء  الى هيأة النزاهة والادعاء العام لوجود هدر بالمال العام  .

وقال في تصريح لـــــ ( المستقلة ) بعد إن ” وصلت معاناة المواطن ذروتها بقضية موضوع الهزاز ، كانت لنا جولة في مديرية المرور والوقوف على مهزلة الهزاز “.

وأضاف إن “الجولة شخصت مخالفات قانونية كثيرة وهدر وفساد مالي وإداري فيه  ، فضلا عن إثقال كاهل المواطن  ، بـــ كم من الأجور والرسوم والإجراءات الروتينية “.

وأشار الى إن “ملف الهزاز تم احالته الى هيأة النزاهة والادعاء العام ،  لاتخاذ الإجراءات القانونية  لما فيه ضرر كبير على المواطنين ، من هدر بالمال العام وفسح المجال للسماسرة والمبتزين “.

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